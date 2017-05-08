حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 9/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لا تتردّد في أخذ المبادرة ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً



عاطفياً: تصمد في وجه الأيام التي ستتآمر معك وستحالفك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغياً من دون أدنى شك



صحياً: تحاول الترفيه عن نفسك بالقيام بأي نشاط يلهيك عن التفكير في مشاغل العمل وهموم الحياة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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