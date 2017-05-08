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برلماني: البيروقراطية تعرقل حركة التنمية

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برلماني: البيروقراطية تعرقل حركة التنمية برلماني: البيروقراطية تعرقل حركة التنمية

التحرير

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قال النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة المجلس بشكل نهائي على قانون الاستثمار بعد التعديلات التي تمت عليه لن تكون نهاية المطاف بل ستكون بداية لتشجيع المستثمرين للاستثمار في .

وأكد عباس، في بيان، اليوم الإثنين، أنه لا بد من تغيير تطبيق استراتيجية البيروقراطية في اتخاذ القرارات لأنها تعرقل حركة التنمية بكافة أشكالها، مضيفا أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان أشار إلى أن هناك بعض الإدارات المحلية في بعض المحافظات تعرقل عملية جذب الاستثمارات، ولن تمر أفعالها مرور الكرام، وسيتم التحقيق حيالها في الفترة المقبلة.

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ولفت إلى أنه على برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تستخدم كافة صلاحياتها في تطبيق قانون الاستثمار للعمل على حل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر.

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