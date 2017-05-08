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فيديو| الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار سنويًا لتنمية سيناء

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فيديو| الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار سنويًا لتنمية سيناء فيديو| الصندوق الكويتي للتنمية: 300 مليون دولار سنويًا لتنمية سيناء

التحرير

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قال هشام ابراهيم الوقيان، نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية، إن من أولويات الصندوق تنمية منطقة شبة جزيرة سيناء، بضخ مبالغ لأجل تحقيق ذلك، تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "ON Live"، اليوم الإثنين، أن الصندوق اتفق مع الرئيس عبد الفتاح على إنشاء جامعتين في شمال وجنوب سيناء، ومحطات تحلية للمياه ومشاريع للنقل، مؤكدًا أن جميعها تصب في رفع المستوى المعيشي للمصريين.

ولفت إلى أن السيسي دعا مدير الصندوق عبد الوهاب البدر، للإطلاع عن كثب بشكل مباشر على هذه المشاريع في سيناء، مشيرًا إلى أن الكويت على ثقة في قدرة الدولة المصرية على تجفيف منابع الإرهاب في سيناء وتنميتها.

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التحرير

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