ابتسامات وأسنان النجمات قبل وبعد عمليّات التجميل!

لطالما بحثنا عن سرّ بياض وابتسامة النجمات، وسارعنا إلى طبيب الأسنان لنحصل على أسنان ناصعة البياض أو ابتسامة شبيهة بابتساماتهنّ. إذ أخذت الابتسامة الهوليووديّة شهرة واسعة في العالم، وأصبحت الأسنان بلونها اللؤلؤيّ رمزاً للجمال والأنوثة. لهذا نجد أنفسنا مهتمّات بأمر ابتسامتنا ـ وفي المرتبة الأولى ـ لإبراز سحر وسرّ الجمال كالنجمات . ومن وحي هذه الفكرة، اخترنا لك موضوعاً يجمع النجمات بصور لهنّ، حيث تبرز أسنانهنّ قبل التعديل وإجراء عمليّات التجميل التي غيّرت أشكال أسنانهنّ بطريقة واضحة جدّاً. وهذا إن دل على شيء فعلى ضرورة الاهتمام بالأسنان التي تعتبر واجهة الجمال. وفي هذه الصور، ستجدين نجمات في صور التقطت لهنّ، قبل وبعد تعديل الأسنان؛ وهذه الصور خير دليل على التغيير الكبير الذي أحدثه تجميل الأسنان عليهنّ. شاهدي الصور وشاركينا رأيك بالنجمات قبل وبعد !

نصيحة: إذا كنت صاحبة أسنان جميلة، حافظي عليها بواسطة المواظبة على تنظيف الأسنان وزيارة الطبيب كلّ فترة، مع ضرورة اعتماد بعض الوصفات الطبيعيّة التي تعمل على تبييض الأسنان بطريقة طبيعيّة.