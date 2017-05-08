عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر

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قال الدكتور عادل المعاودة، عضو مجلس الشورى البحريني، إنه لطالما حافظت الدول العربية على مكانة واستقرار وقوة مصر في المنطقة، مؤكدًا أنه لن تقوم للأمة العربية قائمة بدون وقوف مصر معها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبحرين تأتي لأجل تقوية العلاقات بين البلدين، رغم التحديدات التي تحدث في الوطن العربي، مؤكدًا أن مصر للجميع وليست فقط للمصريين.

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وأكد أن البحرين ضربت أروع الأمثال في احترام الدول الشقيقة الكبرى كالسعودية ومصر، باعتبارهما قطبا الوطن العربي، والأمة الإسلامية.