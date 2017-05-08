ظهور لافت للمشير طنطاوي.. قيادة جديدة تتسلم الجيش الثاني الميداني

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وزير الدفاع: أنتم تواجهون عدوا غادرا لا يعرف حقيقة الدين

بينما يخوض رجاله ومقاتلوه الأبطال حربًا مستمرة على بؤر الإرهاب وجماعات التكفير فى سيناء، تمت قبل قليل عملية نقل قيادة الجيش الثانى الميدانى إلى قائده الجديد اللواء أ.ح خالد مجاور محمد، الذى تسلم القيادة من القائد السابق من اللواء أ.ح ناصر محمد عاصى، حيث عين الأخير رئيسًا لهيئة تدريب القوات المسلحة، فيما شغل مجاور منصب رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى قبل ترقيته إلى المنصب الجديد.

وفِى لفتة ذات دلالة لواحد من أبرز قادة الجيش الثانى الميدانى السابقين وأحد رموز القوات المسلحة، بل ربما أكثرها تأثيرًا فى تاريخ المؤسسة العسكرية المصرية، أضفى المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق ظهورًا لافتًا على الاحتفال، حيث ظهر إلى جوار وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى القائد العام فى الاحتفال، الذى شهده أيضًا عدد من قادة الجيش القدامى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين.

ووجه القائد العام عددًا من الرسائل، أبرزها إلى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، الذين يخوضون حربًا شرسة فى سيناء منذ أربع سنوات، حققوا خلالها نجاحات لافتة.

ووجه صبحى التحية لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى، الذين يؤدون واجبهم بإيمان كامل وعطاء منقطع النظير، وقدموا الكثير من التضحية بالعرق والدم، وهم يواجهون عدوا غادرا لا يعرف حقيقة الدين، ولا يدرك قيمة الوطن، واستطاعوا بشجاعة الأبطال أن يرفعوا هامات الوطن ويحفظوا له هيبته وقدسيته، مؤكدا أن الدماء الذكية لشهداء القوات المسلحة ستظل محفورة فى وجدان وضمير الأمة، ونبراسًا تسير الأجيال اللاحقة على خطاه، وأن شعب مصر العظيم يثمن جهودهم وتضحياتهم للقضاء التام على كل ما يهدد أمنه واستقراره، وعودة سيناء الحبيبة واحة للأمن والأمان بتعاونهم مع أهالى وعواقل سيناء الشرفاء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة للحفاظ على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

وأكد وزير الدفاع أن الجيش الثانى الميدانى يعد أعرق التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، التى يرتكز عليها أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، قام على الخدمة به رجال أدركوا واجباتهم ومسئولياتهم بكل الشرف والتضحية والفداء، مقدما التحية والتقدير للمشير حسين طنطاوى، الذى سيظل التاريخ يذكر دوره الوطنى فى تحمل أمانة الوطن، واستطاع بحكمته وبرؤيته وبصبره أن يصل بها إلى بر الأمان.

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ولفت القائد العام إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل أحد التقاليد الأصيلة، التى تحرص عليها القوات المسلحة لتكريم قائد أدى مهامه بكل شرف وإخلاص، فى فترة من أصعب الفترات التى تمر بها مصرنا الغالية، وحقق هو ورجاله نجاحات عظيمة فى حربهم ضد الإرهاب، والترحيب بقائد جديد شرف بتحمل هذه المسئولية الوطنية ليستكمل مسيرة القادة السابقين فى الحفاظ على أعلى معدلات القدرة والكفاءة القتالية لتشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى، مهنئا القائدين السابق والحالى متمنيا لهما التوفيق فى مهامهما الجديدة.

وفِى كلمته أشاد اللواء أ.ح ناصر عاصى بالجهد، الذى يبذله رجال الجيش الثانى الميدانى، وما يقدمونه من بطولات وتضحيات للمعاونة فى تأمين الجبهة الداخلية والقضاء على الإرهاب بالتعاون مع الشرطة المدنية، وتنفيذ كل المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى للذود عن تراب الوطن وسلامة شعبه العظيم.

شملت المراسم تفقد عناصر رمزية من وحدات وتشكيلات الجيش الثانى الميدانى التى اصطفت داخل ساحة العرض، وقام اللواء أ.ح ناصر عاصى بتسليم علم القيادة إلى اللواء أ.ح خالد مجاور الذى أدى قسم الولاء.

وقام الفريق أول صدقى صبحى بتسليم اللواء أ.ح ناصر عاصى ميدالية القوات المسلحة تقديرًا لأدائه مهامه بكل تفانٍ وإخلاص خلال فترة توليه قيادة الجيش الثانى الميدانى.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه برجال القوات المسلحة والدور، الذى يقومون به من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته.