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علماء يكتشفون بـ "الصدفة" علاجاً للصلع والشيب

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علماء يكتشفون بـ "الصدفة" علاجاً للصلع والشيب علماء يكتشفون بـ "الصدفة" علاجاً للصلع والشيب

مصراوي Masrawy

علماء يكتشفون علاجاً للصلع والشيب

كتبت - نرمين الجلاد:

كشفت الصدفة عن علاج للصلع والشيب، توصل إليه علماء خلال قيامهم بمحاولات للتوصل لعلاج للسرطان.

وذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية أن العلاج الجديد عبارة عن كريم أو مرهم يعمل على علاج الصلع وإيقاف تحول الشعر إلى اللون الأبيض، وسيكون متاحًا للبيع قريباً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف الخلايا المسؤولة عن إنتاج الشعر بالصدفة خلال قيام الباحثين الأمريكيين بمحاولات التواصل لعلاج السرطان، ومن الممكن أن تعالج الشيخوخة وأسبابها أيضًا.

وأوضح العلماء أن الاكتشاف عبارة عن نوع من البروتينات يسمى كروكس 20 ، يقوم بالاندماج مع خلايا الجلد لتتحول هذه الخلايا إلى الشعر، ووجدوا أيضا خلايا جذعية تؤثر وتغير من لون الشعر وأطلقوا عليها "إس سي إف"، وتم إجراء التجارب علي الفئران التي تحول لون شعرها إلى اللون الأبيض.

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