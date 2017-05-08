بالصور.. انطلاق ملتقى لتوظيف الشباب بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أطلقت محافظة أسوان، اليوم الاثنين، ملتقى توظيف الشباب الأول في مركز كوم امبو اليوم تحت رعاية اللواء المحافظ مجدي حجازي وبمشاركة 29 شركة.

وقال هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، في تصريحات صحفية، إنه جرى تنظيم الملتقي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات القطاع الخاص، في إطار سياسة وزارة الشباب لتفعيل دورها في إيجاد حلول مساعدة الشباب للالتحاق بسوق العمل والقضاء على البطالة.

وأشار رشدى إلي أن الملتقي يهدف إلى إتاحة الفرص من خلال إقامة مشروعات صغيرة وكذلك لوظائف يجرى طرحها علي الشباب.

وأوضح أن معظم الوظائف تتمثل في أعمال الأمن والحراسة، وتتراوح الرواتب في الشركات المشاركة بالملتقى من 1200 إلى 3 آلاف جنيه شهريًا مع توفير الإقامة والإعاشة والإجازات للمغتربين.