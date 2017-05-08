أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور والفيديو- توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا (2)توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا (2)

توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا (3)توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا (3)

توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا (4)توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا (4)

توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنياتوريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا

توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا (6)توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا (6)

المنيا - ريمون الراوي:

أكد عصام البديوي، محافظ المنيا، أن كمية القمح المحلي المورّدة لـ49 شونة وصومعة ونقطة تجميع بلغ 60 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، شونة المنيا المركزية، التابعة للبنك الزراعي المصري، المقامة على مساحة 3 أفدنة و16 قيراطًا، وتستوعب حتى 14 ألف طن.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لأعمال التوريد، لضمان عدم وجود أي مشاكل تواجه المزارعين، موجهًا بسرعة استلام المزارعين كل مستحقاتهم المالية بعد التوريد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد القمح.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد

دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد

استمرار حبس 10 من أعضاء "أولتراس أهلاوي" 15 يوما بعد رفض استئنافهم

استمرار حبس 10 من أعضاء "أولتراس أهلاوي" 15 يوما بعد رفض استئنافهم

ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه لإنهاء اتهامهم بالكسب غير المشروع

ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه لإنهاء اتهامهم بالكسب غير المشروع

قالوا عن فوز ماكرون برئاسة فرنسا

قالوا عن فوز ماكرون برئاسة فرنسا