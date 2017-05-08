بالصور والفيديو- توريد 60 ألف طن قمح لـ49 صومعة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أكد عصام البديوي، محافظ المنيا، أن كمية القمح المحلي المورّدة لـ49 شونة وصومعة ونقطة تجميع بلغ 60 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، شونة المنيا المركزية، التابعة للبنك الزراعي المصري، المقامة على مساحة 3 أفدنة و16 قيراطًا، وتستوعب حتى 14 ألف طن.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لأعمال التوريد، لضمان عدم وجود أي مشاكل تواجه المزارعين، موجهًا بسرعة استلام المزارعين كل مستحقاتهم المالية بعد التوريد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد القمح.