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20 لاعبًا في قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة زيسكو

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20 لاعبًا في قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة زيسكو 20 لاعبًا في قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة زيسكو

التحرير

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استقر مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على اختيار 20 لاعبًا، ضمن بعثة الفريق المتجهه إلى زامبيا، فجر الأربعاء، لمواجهة زيسكو يونايتد، في افتتاح مباريات دوري المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، وذلك في إطار مباريات المجموعة الثالثة، والمقرر لها السبت المقبل في الثالثة والنصف بتوقيت زامبيا على استاد ندولا.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - محمد أبو جبل - أحمد يحيى.

خط الدفاع: رجب بكار - أيمن أشرف - محمود عزت - باتريك مالو - ياسر إبراهيم.

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خط الوسط: عمرو المنوفي - محمود عبد العزيز – أحمد نبيل (مانجا) - نصر رمضان - إسلام محارب - إسلام سري- حسام حسن.

خط الهجوم: أحمد حسن مكي - أحمد رؤوف - بانو دياوارا.

كما انضم إلى بعثة الفريق كلا من، محمد يسري وأحمد مصطفى "لالا" المقيدين بالقائمة الإفريقية صباح اليوم عقب الانتهاء من إجراءات سفرهما مع الفريق، لسد العجز في صفوفه نتيجه غياب أكثر من لاعب للإصابة.

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التحرير

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