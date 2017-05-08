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الأهلي يخصص 3 آلاف تذكرة للجماهير أمام زاناكو

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الأهلي يخصص 3 آلاف تذكرة للجماهير أمام زاناكو الأهلي يخصص 3 آلاف تذكرة للجماهير أمام زاناكو

التحرير

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خصصت إدارة النادي الأهلي، 3 آلاف تذكرة لمباراة «زاناكو الزامبي» في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لجماهير الأحمر بسعر موحد قدره 30 جنيهًا.

وقال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مدرج الأولى يمين بملعب برج العرب، الذي يستضيف المباراة، سيتم تخصيصه لجماهير فريق زاناكو، أما مدرجات الدرجة الأولى شمال، فستخصص لأعضاء النادي الأهلي سواء بمقر الجزيرة أو فرعية بمدينة نصر والشيخ زايد.

على جانب آخر، طلب مسؤولو الأهلي من الصحفيين القائمين على تغطية ومتابعة أخبار النادي تسجيل بياناتهم بإدارة الإعلام بالأهلي، للحصول على بطاقة إفريقيا الخاصة بمباريات الأهلي، في موعد أقصاه 48 ساعة؛ وذلك حتى يتسنى لإدارة الإعلام بالتعاون مع إدارة المباريات تنظيم تغطية الزملاء الإعلاميين لمباريات الأهلي الإفريقية.

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ومن المقرر استخراج البطاقات اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، وتسليمها للصحفيين عن طريق إدارة الإعلام بالنادي بواقع بطاقة محرر وأخرى مصور لكل جهة على أن يتم اعتمادها في مباراة الأهلي وزاناكو.

كما أكد مسؤلي الأهلي على منع تصوير الفيديو سواء للزملاء الصحفيين أو المصورين، مع الاكتفاء فقط بالتقاط الصور الفوتوغرافية، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لأن المباراة مذاعة حصريًا على إحدى القنوات الفضائية المتعاقدة مع الاتحاد الإفريقي، ومن ثم يمنع تماما وجود كاميرات أي قناة تلفزيونية بخلاف القناة الحاصلة على حقوق بث المباراة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء يوم 13 مايو الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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