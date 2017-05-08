عبد العزيز يحضر نهائي دوري مراكز الشباب

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تختتم وزارة الشباب والرياضة، غدًا الثلاثاء، فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه الوزارة للعام الرابع على التوالي لفرق مراكز الشباب لكرة القدم في جميع محافظات الجمهورية.

وتُقام المباراة النهائية غدًا باستاد بنها الرياضي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بين فريقي مركز شباب فيصل ومركز شباب السلام من محافظة السويس، حيث تأهل فريق مركز شباب فيصل السويس على حساب فريق مركز شباب الدلجمون من الغربية في مباراة قبل النهائي بالفوز بنتيجة (3-2)، فيما صعد فريق مركز شباب السلام إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على فريق مركز شباب الميدان من شمال سيناء بهدفين للاشىء.

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ومن المقرر أن يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، المباراة النهائية للبطولة لتسليم درع الدوري للفائز بلقب البطولة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية واللواء أحمد حامد محافظ السويس، وعدد من قيادات وزارة الشباب، ولفيف من الرياضيين والإعلاميين.