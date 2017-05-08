بالوتيلي قريب من الانضمام للدوري الإسباني

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يقترب الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نادي نيس الفرنسي الحالي، من الذهاب للدوري الإسباني (الليجا)، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الإثنين، أن مهاجم ليفربول السابق صاحب الـ(26 عامًا)، يجري مفاوضات حاليًا مع نادي لاس بالماس، بعد رغبة المدير الفني للفريق كيكي سيتيين، بضمه خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الشبكة بأن الدولي الإيطالي الذي انضم إلى نيس في صفقة مجانية من ليفربول الصيف الماضي، سجل 15 هدفًا في 22 مباراة في الدوري الفرنسي، وينتهي عقده في نيس نهاية الموسم.