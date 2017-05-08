أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالوتيلي قريب من الانضمام للدوري الإسباني

Google+ Print
بالوتيلي قريب من الانضمام للدوري الإسباني بالوتيلي قريب من الانضمام للدوري الإسباني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يقترب الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نادي نيس الفرنسي الحالي، من الذهاب للدوري الإسباني (الليجا)، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

وذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الإثنين، أن مهاجم ليفربول السابق صاحب الـ(26 عامًا)، يجري مفاوضات حاليًا مع نادي لاس بالماس، بعد رغبة المدير الفني للفريق كيكي سيتيين، بضمه خلال الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

وتابعت الشبكة بأن الدولي الإيطالي الذي انضم إلى نيس في صفقة مجانية من ليفربول الصيف الماضي، سجل 15 هدفًا في 22 مباراة في الدوري الفرنسي، وينتهي عقده في نيس نهاية الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم

ضبط فتاتين بتهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب بالهرم