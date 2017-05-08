نظام صرف السلع التموينية الجديد الذي سيطبق في شهر مايو من العام الحالي عقب التعديلات الجديدة

سمر العشري

مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى جشع التجار الفاحش في رفع الأسعار دون أي مبرر وأيضا تغيب الرقابة الحكومية، نتج عنه ارتفاع مهول في أسعار السلع وأصبح المواطن المصري يعاني كثيرا في الحصول على المستلزمات والسلع الضرورية، ويسعى بكل الطرق إلى الحصول على حقه كاملا في السلع التموينية فهي حقه، حتى يتفادى جشع التجار وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، وصرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم وضع نظام جديد لصرف السلع التموينية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

ومن خلال تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أكد أنه سوف تقام بعض التعديلات الهامة على أنواع السلع التموينية المدعمة التي يصرفها المستفيدون من الدعم في خلال الشهر الحالي، موضحا أن أهم هذه التعديلات تكمن في أنواع السلع وأن الهدف هو وصول الدعم إلى مستحقيه، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه استهلاك السلع الغذائية وخاصة الأنواع الأساسية من السكر والزيوت والأرز

نظام صرف السلع التموينية الجديد :

وأكد المصيلحي أنه تم الانتهاء من وضع أسعار ثابته ونهائية للسلع الغذائية الأساسية التي سوف يتم صرفها للمستفيدين عن طريق البطاقات التموينية، بالنظام الجديد وهو من حق كل مواطن صرف كيلو من الأرزو والسكر والزيت وهي تتكلف 26.5 ونصف، أما عن نصيب الفرد من الدعم فهو 21 حنيه، وله الحق في الحصول على الثلاث سلع المدعمة مع تسديد الفارق بينهم.

أما الجديد الذي أكد عليه وزير التموين وهو في حالة ما إن كانت السلع التموينية لا تكفي المستفيدين من الدعم فعليهم إرسال إقرارات إلى مكتب مديرية التموين لبحث حالته .

نظام التموين الجديد 2017 :

وأكد الوزير أيضاً أنه قد تم الانتهاء من الاتفاق على أسعار السلع النهائية التي سوف يتم صرفها في شهر مايوم الجاري من خلال البطاثات التموينية للمواطن المصري، أما عن أسعار السلع الغذائية المدعمة كما أقرتها وزارة التموين فيهي كيلو الزيت بقيمة 12 جنيه، والسكر بقيمة 8 جنيهات، والأرز بقيمة 6.5 جنيه .

شبكةعيونالإخبارية

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