أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

بالصور || هل سمية الخشاب لديها ابنة في السر ؟ تعرفوا على القصة كاملة

Google+ Print
بالصور || هل سمية الخشاب لديها ابنة في السر ؟ تعرفوا على القصة كاملة بالصور || هل سمية الخشاب لديها ابنة في السر ؟ تعرفوا على القصة كاملة

أصبحت الفنانة سمية الخشاب حديث الجميع الفترة الأخيرة، فمنذ إعلان ريم البارودي خبر زواج سمية الخشاب من أحمد سعد، تصدرت سمية أخبار المواقع الالكترونية والبرامج الفنية.
 
من جانبها قامت سمية الخشاب بنشر من كواليس تسجيل تتر مسلسلها الرمضاني "الحلال" وظهرت فيه وهي تشارك أحمد سعد تسجيل التتر، لكن يبدو أن سمية الخشاب كانت لديها رغبة في إثارت الجدل مجدداً، فتم تداول صورة لسمية الخشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحتضن طفلة صغيرة قيل أنها ابنتها، ولأن غالبية زيجات سمية كانت سرية، اعتقد نشطاء مواقع التواصل أنها انجبت فتاة ولم تكشف عنها.
سمية الخشاب مع الطفلة
لكن قامت سمية الخشاب للمرة الأولى بالرد على هذه الصورة بصورة أخرى لها مع الطفلة، وقامت بنشرها على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، وكتبت معلقة "مساء الورد عليكم حبايب قلبي عاملين ايه  بنتي حبيبتي في مسلسل الحلال 2017 في رمضان ان شاء الله على " mbc ".
سمية الخشاب في كواليس مسلسل الحلال
الطفلة تدعى "كرما" وتؤدي شخصية ابنة سمية الخشاب في المسلسل، تدور أحداث المسلسل الرمضاني في إطار اجتماعي تتخلله بعض الكوميديا، يشارك في بطولته مها أحمد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، وهو من تأليف سماح الحريري ومن إخراج أحمد شفيق.
الصورة التي نشرتها سمية الخشاب على إنستجرام
 

 

المصدر : ليالينا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق»

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس