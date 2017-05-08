بالصور || هل سمية الخشاب لديها ابنة في السر ؟ تعرفوا على القصة كاملة

أصبحت الفنانة سمية الخشاب حديث الجميع الفترة الأخيرة، فمنذ إعلان ريم البارودي خبر زواج سمية الخشاب من أحمد سعد، تصدرت سمية أخبار المواقع الالكترونية والبرامج الفنية.

من جانبها قامت سمية الخشاب بنشر فيديو من كواليس تسجيل تتر مسلسلها الرمضاني "الحلال" وظهرت فيه وهي تشارك أحمد سعد تسجيل التتر، لكن يبدو أن سمية الخشاب كانت لديها رغبة في إثارت الجدل مجدداً، فتم تداول صورة لسمية الخشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحتضن طفلة صغيرة قيل أنها ابنتها، ولأن غالبية زيجات سمية كانت سرية، اعتقد نشطاء مواقع التواصل أنها انجبت فتاة ولم تكشف عنها.



لكن قامت سمية الخشاب للمرة الأولى بالرد على هذه الصورة بصورة أخرى لها مع الطفلة، وقامت بنشرها على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، وكتبت معلقة "مساء الورد عليكم حبايب قلبي عاملين ايه بنتي حبيبتي في مسلسل الحلال 2017 في رمضان ان شاء الله على " mbc لكن قامت سمية الخشاب للمرة الأولى بالرد على هذه الصورة بصورة أخرى لها مع الطفلة، وقامت بنشرها على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، وكتبت معلقة "مساء الورد عليكم حبايب قلبي عاملين ايه بنتي حبيبتي في مسلسل الحلال 2017 في رمضان ان شاء الله على " mbc مصر ".

الطفلة تدعى "كرما" وتؤدي شخصية ابنة سمية الخشاب في المسلسل، تدور أحداث المسلسل الرمضاني في إطار اجتماعي تتخلله بعض الكوميديا، يشارك في بطولته مها أحمد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، وهو من تأليف سماح الحريري ومن إخراج أحمد شفيق.