حبس ربة منزل قتلت طفلة زوجها بـ"فوطة": "هددتني بفضح أمري فخنقتها"

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادي عزب، رئيس النيابة، الاثنين، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل طفلة زوجها (شهد . م . ص) 6 سنوات؛ حيث كتمت أنفاسها بقطعة من القماش بعد تهديد الطفلة لها بإبلاغ والدها عن تحدثها في الهاتف مع رجل ومعاملتها السيئة معها.

وأمام النيابة قالت المتهمة إنها دائمة التشاجر مع الطفلة التي هددتها يوم الحادث بأنها ستخبر والدها بتحدثها مع أحد الرجال في الهاتف مما آثار غضب زوجة الأب واحتد النقاش بينها وبين الطفلة التي استمرت في تهديدها فاصطحبتها المتهمة داخل غرفتها، واطبقت على فمها بـ"فوطة" حتي لفظت انفاسها الأخيرة .

كانت انتقلت النيابة لأجراء مناظرة لجثة الطفلة والتي أسفرت عن وجود جرح أسفل العين اليمني مع احمرار بالوجه وحول العينين وزرقة بالشفتين وانتشار بقع حمراء حول الوجه، ورجحت التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية .

بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اخطارا من مستشفى محمود بشارع النيل بالعجوزة بوصول (شهد . م . ص)، 6 سنوات بها اصابات بالوجه وزرقة بالشفتين فتم تشكيل فريق تحت اشراف اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث وناقشت قوة امنية برئاسة العميد ايهاب شلبي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة اسرة الطفلة (محمد . ص)، 27 سنة سائق والدها و(صلاح. م)، 57 سنة موظف بوزارة الصحة جدها وزوجة والدها (ضحي . م) 22 سنة ربة منزل فلم يتهموا احدا بالتسبب في وفاتها حيث قرر جدها انه توجه لإيقاظها فوجئ بوفاتها.

وأعادت مباحث العجوزة بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية والعميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة مناقشة أسرة الطفلة للوقوف على ملابسات وفاتها حتى اعترفت الزوجة بقتلها.