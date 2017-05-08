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لأول مرة.. وداعًا للأبقار بعد إنتاج الحليب الطبيعي "صناعيًا"

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لأول مرة.. وداعًا للأبقار بعد إنتاج الحليب الطبيعي "صناعيًا" لأول مرة.. وداعًا للأبقار بعد إنتاج الحليب الطبيعي "صناعيًا"

مصراوي Masrawy

لأول مرة.. وداعًا للأبقار بعد إنتاج الحليب الطبي

كتب - هشام عواض:

توصل باحثون في الهندسة الطبية الحيوية، إلى ابتكار حليب جديد له نفس مذاق حليب الأبقار، وذلك لأول مرة من نوعه، بحسب موقع "oddity central".

بعد أبحاث استمرت 3 سنوات نجحا العالمان رايان بناديا الباحث في مركز تطوير لقاحات الجيل القادم في بوسطن الأمريكية، وبورمال جندا، الباحث في هندسة الأنسجة في نيويورك، إلى التواصل فيما بينهما والقيام بأبحاث مشتركة حول صنع حليب مماثل لحليب الأبقار، وذلك من خلال البكتريا.

وقالا العالمان، إن المستفيدين من هذا الحليب الصناعي، هم النباتيين و الذين يتأثرون بالتعصب بسبب اللاكتوز، ويكون لديهم بدائل قليلة ذات الأصل النباتي، مثل حليب الصويا وحليب اللوز.

وأضاف ريان وبيروميل، أن إنتاج حليب صناعي لم يأت من الأبقار وله مذاق مشابه تمامًا مثله، كان شيء يبدو مستحيلًا، بالإضافة إلى احتواءه على جميع العناصر الغذائية له من البروتينات والفيتامينات وغيرها.

وتم إنتاج الحليب عبر بكتريا معينة تم تعديلها وراثيًا، مما جعلها فعالة في إنتاج مكونات الحليب. وسيتم طرحه في الأسواق أخر العام الجاري.

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مصراوي Masrawy

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