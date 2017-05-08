فلسطينيون يقاضون إسرائيل على خلفية الهجوم على منزل عائلة دوابشة

تل آبيب -(د ب أ):

أقام أقارب أسرة فلسطينية قتلت في هجوم إضرام نار متعمد بالضفة الغربية عام 2015، دعوى قضائية مطالبين بـ 3 مليون دولار، ضد الحكومة الإسرائيلية، التي اتهموها بأنها تتحمل مسؤولية هذا الهجوم المتطرف.

وجاء في الدعوى، التي تم تقديمها في مدينة الناصرة اليوم الاثنين، أن الدولة مسؤولة عن مقتل ثلاثة أفراد من أسرة دوابشة، بينهم رضيع يدعى علي (18 شهرا) لقوا حتفهم عندما هاجم متطرفون منزل العائلة.

وقد توفى والدا الرضيع جراء إصابتهما بحروق خطيرة أثناء محاولتهما إنقاذ على وشقيقه أحمد (4 أعوام)، بعد هجوم نفذه متطرفون يهود في قرية دوما جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.

وتأتي هذه الدعوى بعدما قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن الحكومة لن تعطي أحمد، الناجي الوحيد من الهجوم، التعويض المخصص لضحايا الإرهاب. وأشارت قناة تشانل 2 نيوز الإسرائيلية أن إلى الطفل مازال يخضع لعلاج مكثف

وكان قد تم اتهام اثنين من المتطرفين العام الماضي بارتكاب الهجوم، الذي أثار غضبا دوليا. ومازالت محاكمتهما مستمرة.