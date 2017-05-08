بالصور.. هيئة قناة السويس تستقبل وفدًا من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة

الإسماعيلية_انجي هيبة:

استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، وفداً من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، بحضور نقيب الصحفيين بجنوب السودان، أوليفر مودي وعدد من الصحفيين والإعلاميين من 18 دولة إفريقية، وكان في استقبالهم نيابة عن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، اللواء خالد العزازي، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات.

شاهد الحضور عرضاً تعريفياً بهيئة قناة السويس وتاريخها القديم والحديث، ومدى أهميتها في ربط العالم ملاحيًا، والمساهمة في سرعة نقل ومرور حركة التجارة العالمية، واستمعوا للملاحم الوطنية التاريخية المرتبطة بالقناة منذ إنشائها وتأميمها ومراحل تطويرها وتعميق الغاطس بها.

كما استمع الحضور إلى شرح عن قناة السويس الجديدة وأهميتها في دعم حركة التجارة العالمية، وعرضاً عن مراحل حفر قناة السويس في عام واحد، وكيف ساهمت في تقليل مدة انتظار وعبور السفن.

وتعرف الوفد على نظام الملاحة بقناة السويس والقوافل التي تمر من الشمال والجنوب والطاقة الاستيعابية لها، وكذلك طريقة تمويل الشعب المصري لمشروع حفر قناة السويس الجديدة.

ووجه نقيب الصحفيين بجنوب السودان، الشكر لمصر على ما تقدمه لإفريقيا، وقال: "أتمنى أن ينقل الصحفيون الإفريقيون الدروس المستفادة من هذه المشروعات الكبرى لبلادهم، لتكون نبراساً لهم في تحقيق نهضة الشعوب الإفريقية"، مشيداً بدور الشعب المصري العظيم في تمويل هذا المشروع العملاق.