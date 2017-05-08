بالصور.. الرقابة الإدارية ترصد حشرات في شون القمح بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:



عقدت لجنة من الرقابة الإدارية بالأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لعدد من شون وصوامع الأقماح، لمتابعة عمليات التوريد، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط.



وتفقدت اللجنة شون و"بنكر" تخزين الأقماح بإسنا وأرمنت، وتابعت عمليات توريد الأقماح ومدى مطابقته للمواصفات، وفحصت كل أوراق عمليات التوريد ومحاضر التسليم والإقرارات، كما تمت معاينة سلامة الكميات الواردة من خلال فرز العينات لمتابعة جودتها ودرجة نقاوتها.



وشدد عضو الرقابة الإدارية على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التوريد ومراعاة جودة القمح واتباع التعليمات الخاصة بكيفية التخزين، لضمان سلامة الأقماح، بالإضافة للتأكد من صرف مستحقات المزارعين والموردين.



ورصدت اللجنة أوزان ونسب الكميات الورادة للشون والبنكر، بعد توريد حواليّ 869 طن و684 كيلو أقماح إلى "بنكر إسنا" منذ بداية موسم توريد القمح منتصف شهر أبريل الماضي، فيما رفض مسئولو البنكر استلام أكثر من 400 طن أقماح من الموردين والمزارعين، لعدم مطابقتهم للمواصفات من حيث الجودة والنظافة.



في حين تسلمت شونة مدينة أرمنت 261 طن و573 كيلو أقماح، ورفضت استلام حوالي 200 طن، لاكتشاف وجود حشرات واختلاط القمح بالرمال وعدم مطابقته للمواصفات القياسية.



وخلصت اللجنة لعدد من الملاحظات الخاصة بالاهتمام بنظافة الشون والبنكر عقب رصد وجود مخلفات داخل " نقرة" القمح بأرمنت عبارة عن "جوالات فارغة وخيش" وعدم نظافة "دولاب تخزين العينات".

وأوصت اللجنة بضرورة التدقيق والمراجعة المستمرة لعمليات التوريد ورصد الأرقام والكميات بدقة بالغة ومحاولة تغطية الأقماح وحمايتها من التعرض للتلف.

كما رصدت اللجنة تناثر كميات كبيرة من الأقماح على الأرض واختلاطها بالأتربة في شونة مدينة إسنا وتكدس سيارات وشاحنات النقل الثقيل أمام الشون، بجانب عدم وجود دفاتر حضور وانصراف معتمدة من مديرية التموين خاصة بأعضاء لجنة فرز الأقماح.