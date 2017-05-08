طبيبة تحتجز رضيعا 3 ساعات بالجيزة| ووكيل الصحة: «بتلعب مصارعة»

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احتجزت طبيبة بمكتب صحة نسيم بشارع الهرم، أسرة كاملة مكونة من الأب والأم وطفل رضيع، لمدة ثلاث ساعات؛ إثر مشادة كلامية بينهما، حيث اعترض الأب على تأخر الطبية وانتظاره وأسرتة لأكثر من ساعتين، لحصول الطفل الرضيع على التطعيم.

استيقظ "محمد ل."، من النوم مبكرا، وقرر عدم الذهاب إلى عمله بإحدى شركات وزارة الكهرباء، قاصدا مكتب الصحة لتطعيم طفله الرضيع، إلا أن حظه العثر أوقعة مع الطبيبة "أ ف."، فانتظر داخل الوحدة لفترة تجاوزت الساعتين لحين وصولها.

العاشرة صباحا، تبتسم إحدى أعصاء هيئة التمريض قائلة "خلاص يا جماعة الدكتورة وصلت"، لكن الأب أعرب عن غضبه "يا دكتورة حرام عليكي، إحنا قاعدين بقالنا ساعتين ومعايا رضيع ممكن يموت مني هنا"، لترد الطبيبة "هو أنا بشتغل عندكوا، إيه يعني اتاخرت ساعتين!".

حالة من الهرج والمرج ضربت الوحدة الصحية، يتدخل على إثرها العقلاء لإنهاء الاشتباك اللفظي، وإذ بأحد العاملين يُدخل الرجل وزوجته ورضيعهما أحد المكاتب، تزامنا مع إحضار الطبيبة لـ"قفل"، أغلقت به المكتب من الخارج مطالبة باستدعاء الشرطة.

الوقت يمر والرجل يضرب الباب هو وزوجته، وسط ارتفاع صراخ الرضيع، بينما يتوسل الحضور الطبيبة لإخراجهم، لكن باءت محاولاتهم بالفشل، ليرتفع صوتها "وحياة أمى لعلمك الأدب، أنا جوزي ظابط كبير في المرور".

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ثلاث ساعات بالتمام والكمال، قضتها أسرة الموظف بين 4 جدران، وإذ بإحدى الممرضات تعطي مفتاح المكتب لأحد الحضور لإخراج الأسرة.

"أين هي الطبيبة؟"، خرج "محمج" ليبحث عن الطبيبة في كافة أرجاء المكتب، لكنها غادرت الوحدة، تدخل بعدها زوجته في نوبة بكاء، تقط على إثرها مغشيًا عليها.

"مش ممكن دي تكون دكتورة أو إنسانه عارفة ربنا، دي حجزتني في المكتب أنا وزوجتى وطفل رضيع ومعانا ناس تاني لمدة 3 ساعات"، يقول "محمد" - في حديثه للتحرير - إنه فوجئ عقب مغادرته المكتب، ان الطيبيبة حررت محضرا ضده بقسم الشرطة، متهمة إياه بالتعدي عليها "الناس اللي كانت موجودة تشهد على اللي حصلي وأسرتي".

أحد العاملين في المكتب، رفض ذكر اسمه، أكد صحة الواقعة، مضيفا "الدكتورة من ساعة ما جت محدش بيعرف يكلمها، وطول الوقت تقول أنا جوزي ظابط"، لافتا إلى سوء معاملتها لقاصدي الوحدة من الأهالي، مشددا على أنهم تقدموا بعدة شكاوى لوكيل الوزارة "ماحدش عبرنا"، بحسب قوله.

"الدكتورة بتلعب مصارعة"، بهذه الجملة تهكم الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على الواقعة.