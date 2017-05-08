إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال 3 أشهر

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قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات: إن "اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد سيتم إصدارها خلال 3 أشهر".

وأضاف "السويدي" خلال مؤتمر إطلاق مبادرة "مصر تُصنِع"، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد خلافات حول القانون الجديد بين الوزارات والهيئات، مؤكدًا على ضرورة توحيد كافة الجهود بين الجهات من أجل توفير بيئة سليمة للاقتصاد المصري.

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وكان قد وافق مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد في صورته النهائية، ومن المقرر أن يتم إقراره من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.