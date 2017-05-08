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إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال 3 أشهر

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إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال 3 أشهر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال 3 أشهر

التحرير

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قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات: إن "اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد سيتم إصدارها خلال 3 أشهر".

وأضاف "السويدي" خلال مؤتمر إطلاق مبادرة " تُصنِع"، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد خلافات حول القانون الجديد بين الوزارات والهيئات، مؤكدًا على ضرورة توحيد كافة الجهود بين الجهات من أجل توفير بيئة سليمة للاقتصاد المصري.

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وكان قد وافق مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد في صورته النهائية، ومن المقرر أن يتم إقراره من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.

 

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