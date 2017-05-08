إحالة تلميذ لـ«جنح الدقهلية» بتهمة محاولة اغتصاب زميلته

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أمر المستشار إيهاب أبو عيطة، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، اليوم الإثنين، بإحالة تلميذ متهم بمحاولة اغتصاب زميلته داخل حمام المدرسة بشربين إلى محكمة الجنح.

تعود أحداث القضية إلى تلقي اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة شربين أن والدة الطفلة "ص م."، 7 أعوام، تتهم التلميذ "م ن."، 11 عاما، بمحاولة التعدي عليها جنسيا داخل حمام المدرسة.

وأكدت التلميذة، أنها فوجئت بدخول زميلها بالصف السادس الابتدائي دورة المياه، ونزعه ملابسها، فصرخت خوفًا منه، فحضر عدد كبير من التلاميذ داخل دورة المياه، فقاموا أيضا بالصراخ.

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وأمر على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بنقل مديرة المدرسة، وإحالة المشرفين إلى التحقيق.