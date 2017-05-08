البورصة تربح 4.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

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استقرت مؤشرات البورصة بالمنطقة الخضراء، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط تراجع محدود لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 12827.93 نقطة، بينم انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 597.38 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1374.67 نقطة.

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ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 89.9 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 64.8 مليون جنيه و 25.15 مليون جنيه.