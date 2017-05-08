أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البورصة تربح 4.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

Google+ Print
البورصة تربح 4.5 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تربح 4.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقرت مؤشرات البورصة بالمنطقة الخضراء، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط تراجع محدود لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 12827.93 نقطة، بينم انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 597.38 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1374.67 نقطة.

شاهد أيضا

ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 89.9 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 64.8 مليون جنيه و 25.15 مليون جنيه. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر

رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر