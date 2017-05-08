«فولفو» تستعين بـ«أوبر» لطرح سيارات ذاتية القيادة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استعانت شركة "فولفو" السويدية، خلال سباقها لطرح مركبات ذاتية القيادة بخبرات الشركة الأمريكية العملاقة لطلب سيارات الأجرة، "أوبر"، والتي تمتلك باعا طويلا من الأبحاث المتخصصة في هذا المجال.

وبحسب مجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية، فإن "أوبر" ستتعاون مع "فولفو" لتقديم أحدث تقنيات الحساسات وأجهزة الاستشعار الدقيقة.

شاهد أيضا

ويكمن دور "فولفو" في التعاون الفني مع "أوبر" لإنتاج سيارات ذاتية القيادة، في صناعة الأنظمة الميكانيكية للسيارة، والتي في الغالب ستعتمد على الوقود الكهربائي للسير.

وتنافس العديد من الشركات العالمية، على غرار "مرسيدس"، "هيونداي"، "BMW" وغيرها، في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة، والذي يمثل مستقبل وسائل التنقل على المستوى الدولي.