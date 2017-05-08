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«حلة محشي وأتاري».. أغرب هدايا تلقاها الفنانون من نصفهم الآخر

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«حلة محشي وأتاري».. أغرب هدايا تلقاها الفنانون من نصفهم الآخر «حلة محشي وأتاري».. أغرب هدايا تلقاها الفنانون من نصفهم الآخر

التحرير

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في الوقت الذي يقدم فيه بعض المشاهير أثمن الهدايا لنصفهم الآخر في المناسبات، كسر آخرون هذه القاعدة، وحرصوا على أن تكون هداياهم مميزة وغريبة نوعًا ما.

ونرصد في هذا التقرير أغرب الهدايا التي تلقاها المشاهير من نصفهم الآخر.

دينا محسن "ويزو"

كشفت "ويزو"، عن أغرب هدية تلقتها من خطيبها شريف، -والذي أهداها لها في عيد الحب الماضي-، خلال استضافتها ببرنامج "شكشك شو" على قناة MBC ، قائلة: "خطيب أهداني في عيد الحب حلة محشي كبيرة من الكرنب والكوسة وكتب لي بالكفتة بحبك يا ويزو، ولف غطاء الحلة على شكل هدية".

آيتن عامر

كشفت الفنانة آيتن عامر عن هدية زوجها مدير التصوير، محمد عز العرب، بمناسبة عيد زواجهما، عبر نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام" وهي عبارة عن "أتاري".

وعلقت آيتن على الفيديو: "أهي دي المفاجآت وإلا بلاش، ربنا يخليك ليا، في بيتنا أتاري، تعديل للناس اللي بتسأل عز جابهولي من العتبة".

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شريف رمزي

تلقى الفنان شريف رمزي، هدية خاصة وغريبة من زوجته الفنانة ريهام أيمن في عيد ميلاده، وهي إنسان آلي.

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وكشفت زوجته عنها في صورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "هديتي لشريف في عيد ميلاده، كل سنة وأنت حبيبي".

دنيا بطمة

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن أغرب مفاجأة من زوجها محمد الترك بمناسبة عيد ميلادها، وهي عبارة عن كعكة صنعت خصيصا لها، ومكونة من 5 طوابق بارتفاع كبير، وكتب عليها: "كل عام وأنتي طيبة يا ملكتي".

رانيا فريد شوقي

مجسم كارتوني لها ولوالدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، كان هدية تامر الصراف لزوجته الفنانة رانيا فريد شوقي، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت رانيا على الصور: "هدية الفلانتين، فيه أحلى من كده وخصوصا صورة أبويا، ميرسي يا روحي ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدني يا تيمو يا رب".

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بلقيس

تلقت الفنان اليمنية "بلقيس"، هدية غريبة نوعًا ما من زوجها  رجل الأعمال الشاب السعودي سلطان بن عبد اللطيف، حيث أهدها "مهرة" من سلالة نادرة، ما أسعدها بشدة.

 

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التحرير

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