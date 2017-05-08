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بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـ"كي جي"

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مصراوي Masrawy

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (2)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (2)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (3)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (3)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (4)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (4)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (5)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (5)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (6)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (6)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (7)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (7)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (8)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (8)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (9)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (9)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (10)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (10)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (11)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (11)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (12)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (12)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (1)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (1)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (14)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (14)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (15)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (15)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (18)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (18)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (19)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (19)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (20)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (20)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (21)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (21)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (4)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (4)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (49)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (49)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (50)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (50)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (51)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (51)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (52)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (52)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (53)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (53)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (54)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (54)

بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (55)بالصور- بملابس هاواي أطفال يحتفلون بانتهاء دراسة الـكي جي (55)

كتبت- ميرا ماهر

قدمت إحدى المدارس بالمعادي حفل نهاية العام الدراسي للمراحل ما قبل التعليم الأساسي "الحضانة" على مسرح مكتبة المعادي.

شمل الحفل العديد من العروض المختلفة للأطفال، والتي استمدت رقصاتها من مختلف بلاد العالم، تنوعت ما بين الهاواي والأمريكي والأسباني والهندي.

لاقى الحفل تفاعل العديد من الأهالي الحاضرين بسبب التنظيم والعروض التي قدمها الأطفال بشكل احترافي.

 

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