بالصور- وقفة بالأزهر احتجاجًا على تكليف "المحرصاوي" برئاسة الجامعة

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- علاء القصاص:

نظم عددًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، اليوم الاثنين، وقفة أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة نصر احتجاجًا على تكليف الدكتور محمد المحرصاوي قائما بأعمال رئيس الجامعة.

وطالب الأساتذة المعترضين على القرار بتكليف الدكتور محمد أبوهاشم للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، لأنه أقدم النواب وتنطبق الشروط.

ورفع منظمو الوقفة، لافتات مدون عليها "الأزهريون يطالبون السيد رئيس الجمهورية للتدخل لرفع الظلم" و"لا لمخالفة القانون".

كان الدكتور أحمد الطيب، قد كلف الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، للقيام بأعمال رئيس الجامعة، خلفا للدكتور أحمد حسني.