بعد استقبال الفرقاطة "سيركوف".. الملحق البحري لفرنسا يشكر موانئ البحر الأحمر.. "صور"

السويس – حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، الرائد بحري ريميه سيجييه، الملحق البحري بسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية، يرافقه أحمد عجيبة، المستشار الخاص للبحرية القومية الفرنسية.

وقدّم الرائد ريميه سيجبيه الشكر والتقدير لموانئ البحر الأحمر على المجهودات التي بذلتها إدارة ميناء سفاجا البحري، خلال زيارة الفرقاطة الفرنسية "سيركوف" لميناء أبو طرطور خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل الماضي، وما قدموه من تسهيلات وحسن استقبال خلال تفقد نائب السفير الفرنسي للفرقاطه بميناء سفاجا.

وأشاد الملحق البحري الفرنسي بعمق وقوة العلاقات المصرية الفرنسية، قائلًا: "زيارة كل السفن البحرية الفرنسية المارة بالبحر الأحمر لميناء سفاجا بات أمرًا ضروريًا لتبادل المعلومات البحرية".

ووجه "ريميه" الدعوة للواء مهندس هشام أبو سنة لزيارة السفن البحرية الفرنسية في أثناء وجودها بموانئ البحر الأحمر.