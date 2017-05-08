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محافظ الوادي الجديد: سيارة إسعاف ولجنة خاصة لطالبة مصابة بكسر في القدمين

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محافظ الوادي الجديد: سيارة إسعاف ولجنة خاصة لطالبة مصابة بكسر في القدمين محافظ الوادي الجديد: سيارة إسعاف ولجنة خاصة لطالبة مصابة بكسر في القدمين

مصراوي Masrawy

لواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بتخصيص سيارة إسعاف لإحضار الطالبة رؤى محمد يوسف، بالصف السادس الابتدائي من منزلها يوميًا، لأداء امتحانات نهاية العام، بعد إصابتها بكسر في ساقيها في حادث سير.

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة خاصة للطالبة، إنقاذًا لمستقبلها.

وكانت "رؤى" الطالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة "طلعت ضرغام" في الخارجة، قد طالبت المحافظ بالتدخل، لإنقاذها وعدم ضياع العام الدراسي عليها، بعدما نصحها الأطباء بعدم الحركة لمده شهر ونصف، مما جعلها "حبيسة منزلها".

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