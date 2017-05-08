«مصر تُصنِع» تستهدف تحقيق 150 مليون جنيه أرباح

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قال حسام فريد عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات: إن "مبادرة (مصر تُصِنع) تستهدف تحقيق أرباحًا سنوية للشركات المشاركة بها بقيمة تصل إلى نحو 150 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن المبادرة بحاجة إلى تمويلات تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه على الأقل لتحقيق الهدف المرجو منها.

وأضاف "فريد" في تصريحات على هامش انطلاق مبادرة (مصر تُصنِع)، أن هناك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات دولية ستساهم في رعاية المبادرة ومتابعة خطوات تنفيذها بشكل سليم، لافتًا إلى أن المبادرة تسعى إلى تشجيع وتحفيز المنتج المحلي من خلال منح مجموعة من الحوافز للمصنعين.

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وأوضح أن المبادرة تستهدف أيضًا إقامة مراكز تكنولوجية بحثية لكل قطاع صناعي تعتمد عليها جميع الشركات الصناعية، بالإضافة إلى ربط الصناعات الضخمة والكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير كافة المكونات اللازمة لعمليات التصنيع، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء أيضًا منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات الجمهورية.