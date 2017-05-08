حملة «يا نقاطعهم يا نزيلهم» تفتح النار على رئيس حي النزهة

التحرير

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أثارت تصريحات خالد أبو ضيف، رئيس حي النزهة، بشأن التصالح مع أصحاب الكافيهات غير المرخصة، غضب حملة "يا نقاطعهم يا نزيلهم" والتي تتضمن سكان الزمالك والمعادي ومصر الجديدة، معتبرينها بداية للتصالح مع المخالفين في باقي الأحياء.

وليد أبو علي، مؤسس حملة "يا نقاطعهم يا نزيلهم"، قال لـ"التحرير"، إنه إذا مرّت تصاريح العمل الشفهية التي أعطاها رئيس حي النزهة إلى الكافيهات المخالفة سيتم تعميمها على باقي الأحياء، الأمر الذي يرفضه السكان، مؤكدًا أن مهمة رئيس حي النزهة تكمن في حماية القانون وتنفيذه.

أضاف أبو علي، أن الحملة وضعت خطة لإيقاف تنفيذ مبادرة رئيس حي النزهة بالتصالح مع الكافيهات، مؤكدًا أن الحملة سترسل إنذارّا على يد محضر إلى رئيس حي النزهة؛ للتراجع عن قراره وفي حالة عدم التراجع خلال 3 أيام ستقوم الحملة برفع بلاغ للنيابة الإدارية ضده، لافتًا إلى أن الحملة بدأت في التواصل مع بعض أعضاء مجلس الشعب؛ لتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بشأن التصاريح المؤقتة والخلط بين مشكلة فتيات البرجر والكافيهات والمطاعم.

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أشار أبو علي - إلى أن الحملة ستنظم عدد من الوقفات الاحتجاجية الصامتة لمدة ساعة فقط أمام أحياء المعادي ومصر الجديدة والنزهة وعابدين والمقطم، بالتعاون مع سكان كل حي لرفض تقنين المخالفات والمطالبة بإزالتها.

جدير بالذكر أن رئيس حي النزهة، صرح خلال الأيام الماضية، أنه اجتمع مع 60 شخصًا من أصحاب بالكافيهات للتفاوض معهم حول أوضاعهم وكيفية تقنينها، وحدد عدد من المندوبين عن أصحاب الكافيهات؛ لرصد المشكلات بين المواطن وصاحب الكافيه وحلها.