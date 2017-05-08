1108 مليار جنيه خسائر متوقعة للهيئات الاقتصادية في الموازنة الجديدة

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كشف البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٧/ ٢٠١٨، عن خسائر متوقعة في نشاط بعض الهيئات للعام المالي الجديد، بنحو ١١.٨ مليار جنيه.

وبحسب البيان، تتصدر الهيئة الوطنية للإعلام القائمة بـ ٥.٩ مليار جنيه، والهيئة القومية للسكة الحديد بمبلغ ٤.٩ مليار جنيه، وباقي الهيئات الاقتصادية ١ مليار جنيه.

وتوقع البيان المالي عن مشروع الموازنة الجديدة، أن تصل الموازنة الاستثمارية إلى نحو 135.4 مليار جنيه.

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وأعلنت الحكومة أنه سيتم تمويل تلك الخطة بـ 65 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 18.6% عن متوقع العام الجاري، والباقي في صورة منح وتمويل ذاتي.

وأكدت الحكومة، أن مشروع الموازنة العامة يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية؛ لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة.