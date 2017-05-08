«الاتصالات» تمول 50 مشروعا لدعم ذوي الإعاقة

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كشف المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، قبول الوزارة تمويل 50 مشروعًا جديدًا باللغة العربية تم تطويرها بعقول الشباب، لدعم ذوي الإعاقة، باستخدام البرمجيات وتطبيقات المحمول، ضمن مبادرة تمكين المعاقين، مشددًا على إتاحة خدمات لدعم وتدريب وتمكين متحدى الإعاقة وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية.

أعلن القاضي، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى السادس بالمؤتمر الدولى السادس لتمكين الأشخاص من ذوى الإعاقة عبر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسابقة تمكين للابتكار في مجال تطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي المسابقة الوحيدة من نوعها على مستوى الوطن العربي - والتي تعمل على المساهمة في تحقيق الاستقلالية وتحسين جودة الحياة للمواطنين من ذوي الإعاقة، موجهًا الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لحضوره المؤتمر للسنة الثانية على التوالي، حرصًا منه على توجه الحكومة نحو دمج المواطنين ذوي الإعاقة.

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أضاف القاضي، أن وزارة الاتصالات من أولى الجهات التي اهتمت بهذه القضية على المستوى المحلى، وعبر هذا المؤتمر تبدأ دورها الريادي مع الجامعة العربية وتفعيل المجلس الإقليمي لتمكين ذوي الإعاقة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق المعايير الدولية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تكنولوجيا.