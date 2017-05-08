أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

Google+ Print
بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس عبد الفتاح ، والوفد المرافق له، في زيارة تستمر لنحو يومين، حيث شهدت مراسم الاستقبال، عزف السلام الوطني لمصر والبحرين.

ويعقد السيسي جلسة مباحثات مع حمد، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة.

كما سيتم مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية بما يسهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبى طموحات وآمال شعوبها، والوقوف بحسم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شئونها.

شاهد أيضا

وكان الرئيس السيسي توجه إلى البحرين قادما من الكويت صباح اليوم بعد بزيارة رسمية استغرقت يومين، وكان فى وداعه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - لقاء مع شيماء السيسي " مصممة الأزياء " ... أحدث عروض الأزياء وأخبار الموضة

السفيرة عزيزة - لقاء مع شيماء السيسي " مصممة الأزياء " ... أحدث عروض الأزياء وأخبار الموضة

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

الأخبار - السيسي يبحث مع أعضاء الجانب الكويتي في مجلس التعاون الإقتصادي المشترك سبل تعزيز التعاون

الأخبار - السيسي يبحث مع أعضاء الجانب الكويتي في مجلس التعاون الإقتصادي المشترك سبل تعزيز التعاون

الأخبار - السيسي يشيد بدور الصندوق الكويتي للتنمية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر

الأخبار - السيسي يشيد بدور الصندوق الكويتي للتنمية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر