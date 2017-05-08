بالفيديو.. مراسم استقبال السيسي في البحرين

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استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المرافق له، في زيارة تستمر لنحو يومين، حيث شهدت مراسم الاستقبال، عزف السلام الوطني لمصر والبحرين.

ويعقد السيسي جلسة مباحثات مع حمد، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة.

كما سيتم مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية بما يسهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبى طموحات وآمال شعوبها، والوقوف بحسم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شئونها.

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وكان الرئيس السيسي توجه إلى البحرين قادما من الكويت صباح اليوم بعد بزيارة رسمية استغرقت يومين، وكان فى وداعه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.