انخفاض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة مسجلا 33%

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انخفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018، مسجلا 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بدلا من 64% في العام المالي 2011/2012.

ووصل الدعم الموجه لقطاع الكهرباء وفقا لمشروع الموازنة عن العام المالي 2017/ 2018، إلى 9% بإجمالي 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وأوضح التقرير، أن هذا الخفض أفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية وصناديق المعاشات التي ارتفعت إلى 42.7 % من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/ 2018.

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وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي من 10 مليار جنيه متوقع في العام المالي 2016/ 2017 إلى نحو 15.4% مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي، بنسبة نمو قدرها 50%.

ولفت التقرير إلى أن المعاشات المقدمة تغطي نحو 17 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام أو الأرامل أو المطلقات وأولادهم في حالة السجن والعاجزات وأسر المساجين.