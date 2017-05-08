أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز يوضح حكم الصلاة على القبلة القديمة -
دعم الشرعية في اليمن يعلن العثور على ألغام بحرية قبالة سواحل البلاد -
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية -
برلمانية الوفد تجتمع لبحث تداعيات قانون العلاوة -
هيكل: لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام -
رئيس البرلمان لـ«الطيب»: لم نتلق مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر -
فيديو| برلماني: تهديد الحكومة بسحب العلاوة «غير لائق» -
هجوم برلماني على وزراء الزراعة والري والتموين -
110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية في موازنة 2017/ 2018 -
بـ7 ملايين دولار.. تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام «فائقة الجودة» بالجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«المحامين»: إعداد كوادر متخصصة للدفاع عن حقوق مصر المائية

Google+ Print
«المحامين»: إعداد كوادر متخصصة للدفاع عن حقوق مصر المائية «المحامين»: إعداد كوادر متخصصة للدفاع عن حقوق مصر المائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمود درويش نقيب محامي شمال أسيوط، اليوم الإثنين، بالدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لبحث أزمة أرض نادي محامي ديروط، بطول 150 مترًا على ترعية الإبراهيمية.

وقرر وزير الري، خلال اللقاء تشكيل لجنة من الوزارة تضم مديرية ري المنيا، وري ديروط، لتقنين الأرض وتخصيصها للنقابة بناءًا على الطلب المقدم له خلال الاجتماع، على أن يكون هناك تواصل بين اللجنة المشكلة والنقابة الفرعية، بحسب ما صرح به محمود درويش نقيب محامي شمال أسيوط.

شاهد أيضا

وفي سياق آخر، تطرق اللقاء لدراسة توقيع بروتوكول بين النقابة ووزارة الري لإعداد كوادر من المحامين تكون متخصصة في القانون الدولي ودراسة الموارد المائية حتى يمكنهم الدفاع عن حقوق الدولة المائية في المحافل الدولية، وذلك لندرة أو عدم وجود هذا التخصص بين المحامين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

وكيل البرلمان: المرأة عمود فقري للدولة المصرية

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

الأمين المساعد للأم المتحدة: مصر صوت قوي في تحديد أولويات المنطقة

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

«مصري» وحارس «الهضبة والكينج» سابقًا.. معلومات لا تعرفها عن «مارد» ميريام فارس

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر

عضو «الشورى البحريني»: لن تكون للأمة العربية قائمة بدون مصر