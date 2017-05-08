«المحامين»: إعداد كوادر متخصصة للدفاع عن حقوق مصر المائية

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التقى سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمود درويش نقيب محامي شمال أسيوط، اليوم الإثنين، بالدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لبحث أزمة أرض نادي محامي ديروط، بطول 150 مترًا على ترعية الإبراهيمية.

وقرر وزير الري، خلال اللقاء تشكيل لجنة من الوزارة تضم مديرية ري المنيا، وري ديروط، لتقنين الأرض وتخصيصها للنقابة بناءًا على الطلب المقدم له خلال الاجتماع، على أن يكون هناك تواصل بين اللجنة المشكلة والنقابة الفرعية، بحسب ما صرح به محمود درويش نقيب محامي شمال أسيوط.

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وفي سياق آخر، تطرق اللقاء لدراسة توقيع بروتوكول بين النقابة ووزارة الري لإعداد كوادر من المحامين تكون متخصصة في القانون الدولي ودراسة الموارد المائية حتى يمكنهم الدفاع عن حقوق الدولة المائية في المحافل الدولية، وذلك لندرة أو عدم وجود هذا التخصص بين المحامين.