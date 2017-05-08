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برلماني يقترح تغليظ عقوبة إهانة الرئيس

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برلماني يقترح تغليظ عقوبة إهانة الرئيس برلماني يقترح تغليظ عقوبة إهانة الرئيس

التحرير

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حصلت «التحرير» على نص مشروع تعديل قانون العقوبات، المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، فيما يتعلق بإهانة رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورموز الدولة.

ويتضمن نص المشروع، استبدال نص المادتين 179 و184 من قانون العقوبات لتكونا كالتالي:

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المادة 179: «يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تز يد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المادة 184: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية».

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التحرير

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