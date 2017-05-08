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74 مليار جنيه خسائر السكة الحديد وماسبيرو خلال موازنة ٢٠١٥/٢٠١٦

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74 مليار جنيه خسائر السكة الحديد وماسبيرو خلال موازنة ٢٠١٥/٢٠١٦ 74 مليار جنيه خسائر السكة الحديد وماسبيرو خلال موازنة ٢٠١٥/٢٠١٦

التحرير

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قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن لجنة إعداد تقرير الحساب الختامي لموازنة ٢٠١٥/٢٠١٦، عقدت ٢٠ جلسة لمراجعة الحساب الختامي، بحضور ممثلين للهيئات الاقتصادية التي حققت خسائر وأرباح. 

واتهم النائب ممثلي وزارة التخطيط بالتقصير في حضور المناقشات، لافتا إلى أن التقرير تضمن مخالفة الهيئات الاقتصادية في الحسابات الختامية، حيث أن 16 هيئة لم تعقد مجالس إدارتها اجتماعا لاعتماد الحسابات الختامية، بنسبة ٣١٪ من إجمالي ٥١ هيئة. 

وأشار إلى أن 28 هيئة عامة اعتمدت الحسابات الختامية عقب المواعيد القانونية، وكان هناك ٢١ هيئة مجلس إدارتها اعتمد الحسابات الختامية عقب إرسالها لمجلس النواب، حيث أوصت اللجنة بفتح تحقيق مع تلك الهيئات لأنها قد تهدر اعتماد الحسابات الختامية من الأصل حتى لو بلغ الأمر بإحالته للنيابة الإدارية. 

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وأوضح وكيل اللجنة، أن ١٨ هيئة عامة حققت خسائر بواقع ٣٥٪ من إجمالي الهيئات، مقابل ٢٤ هيئة حققت أرباح، و٢٧ هيئة حققت خسائر بلغت ٩٥ مليار جنيه، و١٥ هيئة حققت ١٥ مليار جنيه خسائر.

وأضاف أن الهيئة القومية لسكك حديد حققت خسائر بلغت ٤٢ مليار جنيه، واتحاد الإذاعة والتليفزيون ٣٢ مليار جنيه، والهيئة العامة للتنمية الزراعية أيضا حققت خسائر.

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