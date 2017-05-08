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وزارة الثقافة تُصدر دليل "التطريز" السيناوي

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وزارة الثقافة تُصدر دليل "التطريز" السيناوي وزارة الثقافة تُصدر دليل "التطريز" السيناوي

مصراوي Masrawy

التطريز السيناوي

كتبت-نسمة فرج:

أصدرت وزارة الثقافة، الاثنين، كتاب يشرح الحياة المصرية في سيناء، ضمن سلسلة كتب يصدرها صندوق التنمية الثقافية، عن الحياة المصرية في المحافظات الحدودية، وتقدم شرح تفصيلي عن تراث كل محافظة وطبيعتها وأنماط الحياة فيها.

الكتاب بعنوان "دليل التطريز السيناوي ... الوحدات- العروق- الحواجز- الميه" تأليف خبير التراث السيناوي كمال عبد الله الحلو.

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن الكتاب هو بداية سلسلة من الكتب تستهدف توثيق الحياة التراثية في المحافظات الحدودية، لافتا إلى أن الكتاب جاء ليعكس زخم الحياة بها والفنون التي تميزت بها وظهرت واضحة على تطريز ملابس أهلها.

وأكد الدكتور أحمد عواض، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن الكتاب هو بداية سلسلة من الكتب ترصد أحوال المحافظات الجدودية، إعمالا لمبدأ العدالة الثقافية، ومحاولة إظهار ما يميز كل محافظة من المحافظات من مفردات ثقافية وتراثية.

ينقسم الكتاب إلى 3 فصول، الأول منها يناقش "الوظيفة الاجتماعية للتطريز، العناصر الأساسية للتطريز"، أم الفصل الثاني يتناول الوحدات الزخرفية والعروق والحواجز الميه، والفصل الثالث يحتوي على صور لبعض التصميمات التي تم تصميمها من الوحدات الزخرفية السيناوية وتوظيفها على الملابس، والأشياء الخاصة بالديكور، والديكورات المنزلية، يقع الكتاب في 239 صفحة من القطع الكبير.​

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مصراوي Masrawy

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