لمحاربة جشع التجار.. محافظ الوادي الجديد يطالب بتفعيل دور "القرية المنتجة"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

طالب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جميع الأجهزة التنفيذية والقيادات ورؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بتفعيل دور القرية المنتجة، لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال "الزملوط" في بيان له، اليوم الإثنين، إن تفعيل دور القرية المنتجة بجميع المراكز يساهم في توفير السلع والخضروات ومنتجات القرية بأسعار مخفضة، تكون في متناول جميع المواطنين، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع المنتجات الخاصة بالصوب الزراعية بجميع الوحدات المحلية، تيسيرًا على المواطنين ومحاربة جشع التجار.