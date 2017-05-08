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المكتب التنفيذي للأهلي يجتمع غدًا

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المكتب التنفيذي للأهلي يجتمع غدًا المكتب التنفيذي للأهلي يجتمع غدًا

التحرير

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يعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي، برئاسة كامل زاهر، أمين صندوق النادي، غدًا الثلاثاء اجتماعه الدوري في الثانية عشرة ظهرا، لمناقشة العديد من الأمور الهامة التي تخص النادي في الفترة المقبلة.

ويأتي على رأس جدول الأعمال، عرض الموازنة التقديرية للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم التي تقام بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وتشرف عليها لجنة النشاط الترويحي.

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كما يبحث المجلس تكريم المتفوقين دراسيًا عن الموسمين الماضيين؛ وذلك لتشجيع أبناء أعضاء النادي وحثهم على بذل أقصى جهد في الدراسة، بالإضافة للعديد من الملفات الإنشائية وما يخص النشاط الرياضي.

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التحرير

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