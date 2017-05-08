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لوكاكو يقترب من مانشستر يونايتد خوفا من كونتي

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لوكاكو يقترب من مانشستر يونايتد خوفا من كونتي لوكاكو يقترب من مانشستر يونايتد خوفا من كونتي

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى إقتراب روميلو لوكاكو، من رفض العودة مجددًا لصفوف تشيلسي، حيث سيفضل الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد في حال تلقى عرضًا رسميًا من مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المهاجم البلجيكي يشعر بالقلق من الجوانب التكتيكية لأنطونيو كونتي، ويشعر بأنه لن يكون له دور في تشكيل تشيلسي، خاصة أن المدرب الإيطالي يطلب من المهاجمين الضغط على الخصوم بقوة وتقديم أدوار دفاعية.

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وأكدت "ذا صن" على رغبة لوكاكو البالغ من العمر 23 عامًا، في الرحيل عن صفوف إيفرتون الصيف المقبل، حيث يرغب في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم من تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا.

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التحرير

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