استياء نجوم توتنهام من ودية هونج كونج

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أعلن نادي توتنهام عن موافقته اللعب وديا مع فريق كيتشي من هونج كونج يوم 26 مايو المقبل، أي بعد نهاية الدوري الإنجليزي بخمسة أيام فقط، وهي المباراة التي أثارت استياء العديد من نجوم السبيرز، حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن سبب استياء لاعبي توتنهام هو خوضهم مباريات دولية في شهر يونيو المقبل، ولن يحصلوا على الراحة بعد نهاية الموسم الشاق، خاصة أن المباراة الودية أتت مبكرة للغاية وليست جزءًا من المباريات التحضيرية للموسم المقبل.

ووافق رئيس توتنهام دانيل ليفي على خوض المباراة من أجل الحصول على الأموال إلى جانب زيادة شعبية توتنهام في القارة الأسيوية، بعدما رحل الفريق إلى أستراليا وماليزيا في نهاية الموسمين الماضيين.

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ومن المنتظر أن يشارك نجوم توتنهام ديلي ألي وهاري كين وإيريك داير وكيلي والكر في تصفيات كأس العالم مع المنتخب الإنجليزي أمام إسكتلندا في بداية شهر يونيو قبل مواجهة فرنسا وديا، ومن ثم سيرحل توتنهام إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس الأبطال الدولية تحضيرا للموسم الجديد.

وسيواجه توتنهام في كأس الأبطال الدولية كل من باريس سان جيرمان في أورلاندو وروما في نيو جيرسي ومانشستر سيتي في تينيسي، وبالتالي لن يحصل نجوم الفريق على فترة راحة طويلة قبل بداية الموسم الجديد.