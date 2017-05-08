بعد زيادة الطلب عليها.. «بنتلي» تنتج المزيد من سيارات «بينتايجا»

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تكثف شركة "بنتلي" البريطانية العملاقة، جهودها لإنتاج المزيد من الإصدارات التابعة لسلسة "بينتايجا" الشهيرة، خاصة بعد زيادة الطلب على الإصدارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" خلال الفترة الماضية.

وبحسب موقع "ذا درايف"، فإن الشركة البريطانية المتخصصة في مجال إنتاج السيارات الفاخرة، ستحاول في الوقت الحالي تكثيف جهودها لإصدار نسخ جديدة من " بينتايجا"، حيث تحمل السيارة الرياضية راية الشركة في الأسواق العالمية للطراز الرياضي ذو الدفع الرباعي.

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وتؤكد الشركة أنها مسايرة لنمط السوق العالمي، الذي بات يفضل بشكل رئيسي السيارات الضخمة، وتحديدا التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض.