القوات المسلحة تبدأ تطوير 39 منزلاً بقرى الربعين بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، اليوم الإثنين، إعادة تأهيل وتطوير 39 منزلاً بالقرية الثالثة بدرب الأربعين، التابعة لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد.

وقال نائب رئيس مركز باريس بالمحافظة، يوسف مرزوق لـ"مصراوي"، إن المشروع يتضمن إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وتجديدها مع تطوير كافة المرافق بها، حتى تكون مؤهلة للسكن.

أكد مرزوق أن المشروع يأتي في إطار الجهود التي تتبناها الهيئة الهندسية، لتطوير وتجديد العديد من القرى على مستوي مراكز المحافظة.