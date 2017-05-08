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بالصور.. حملة للرقابة الإدارية تفاجئ الصوامع والمطاحن بأسيوط

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مصراوي Masrawy

حملة للرقابة الإدارية بأسيوط (1)حملة للرقابة الإدارية بأسيوط (1)

حملة للرقابة الإدارية بأسيوط (2)حملة للرقابة الإدارية بأسيوط (2)

حملة للرقابة الإدارية بأسيوطحملة للرقابة الإدارية بأسيوط

حملة للرقابة الإدارية بأسيوط (4)حملة للرقابة الإدارية بأسيوط (4)

أسيوط ـ أسامة صديق:

شنت هيئةالرقابة الإدارية ‏بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حملة مكبرة على المطاحن وصوامع الغلال، لمتابعة أعمال إجراءات توريد القمح، والتأكد من وجود اللجان المشكلة لاستلام القمح ودرجة نقاوته، ورصد الكميات التي تم استلامها من الفلاحين حتى الآن.

شملت الحملة تفقد شونة القمح بقرية بني عدي بمركز منفلوط، وشونة البنك بنزلة عبد اللاه ومطاحن أسيوط.

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