خبير أرصاد يكشف سبب الارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة

كتبت- مادي غيث:

قال محمود شاهين، وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تواجه موجة شديدة الحرارة اليوم الاثنين ستصل ذروتها غدًا وتستمر حتى الأربعاء.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن السبب وراء هذه الموجة يرجع إلى تأثر البلاد لكتلة هوائية جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، أثرت على أغلب أنحاء الجمهورية فأدت إلى ارتفاع درجات الحرارة بمعدل من 7 إلى 8 درجات، حيث تحدث شوائب عالقة خلال ساعات النهار على أغلب الطرق.

ونصح، وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، احتساء السوائل خاصةً المياه، مؤكدًا أن هذه الموجة عابرة وسيعود الطقس في الانخفاض مرة أخرى بعد غد.