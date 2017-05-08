دراسة: العنف ضد الحوامل يؤدي إلى الموت المفاجئ

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كشفت دراسة طبية حديثة، أن التعامل العنيف مع النساء الحوامل، خاصة في الشهور الأولى، ربما يتسبب في إصابتهن بصدمة عصبية تقودهن إلى الوفاة.

وبحسب شبكة "NDTV" الهندية، فإن الدراسة التي تناولت الأحوال النفسية للمرأة والأجواء المحيطة بها، أكدت وجود صلة وثيقة بين الموت المفاجئ الناتج عن الصدمات العصبية، والضغط العصبي والنفسي الناتج عن المعاملة العنيفة لبعض السيدات.

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وأشارت الدراسة إلى أن الشهور الأولى للحمل تكون الأكثر حساسية للمرأة، وهي الفترة التي تكون خلالها أكثر عرضة للموت المفاجئ بفعل الصدمات العصبية والنفسية.