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دراسة: العنف ضد الحوامل يؤدي إلى الموت المفاجئ

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دراسة: العنف ضد الحوامل يؤدي إلى الموت المفاجئ دراسة: العنف ضد الحوامل يؤدي إلى الموت المفاجئ

التحرير

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كشفت دراسة طبية حديثة، أن التعامل العنيف مع النساء الحوامل، خاصة في الشهور الأولى، ربما يتسبب في إصابتهن بصدمة عصبية تقودهن إلى الوفاة.

وبحسب "NDTV" الهندية، فإن الدراسة التي تناولت الأحوال النفسية للمرأة والأجواء المحيطة بها، أكدت وجود صلة وثيقة بين الموت المفاجئ الناتج عن الصدمات العصبية، والضغط العصبي والنفسي الناتج عن المعاملة العنيفة لبعض السيدات.

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وأشارت الدراسة إلى أن الشهور الأولى للحمل تكون الأكثر حساسية للمرأة، وهي الفترة التي تكون خلالها أكثر عرضة للموت المفاجئ بفعل الصدمات العصبية والنفسية.

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