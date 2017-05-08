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بالفيديو والصور- مئات الكلاب تشارك فى بناء مستشفى خيري بتايلاند

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مصراوي Masrawy

ماراثون خيري للكلابماراثون خيري للكلاب

ماراثون خيري للكلابماراثون خيري للكلاب

ماراثون خيري للكلابماراثون خيري للكلاب

ماراثون خيري للكلابماراثون خيري للكلاب

ماراثون خيري للكلابماراثون خيري للكلاب

ماراثون خيري للكلابماراثون خيري للكلاب

ماراثون خيري للكلابماراثون خيري للكلاب

ماراثون خيري للكلابماراثون خيري للكلاب

ماراثون خيري للكلابماراثون خيري للكلاب

كتبت - نرمين الجلاد:

كثيرا ما يتداول البعض قيام الشباب بعمل ماراثون خيري، ولكن هذه المرة كان السباق مختلفاً حيث خاضته مئات الكلاب بهدف عمل خيري.

ففي العاصمة التايلاندية بانكوك شارك مجموعة من أصحاب الكلاب في ماراثون يهدف الى انشاء مستشفى خيري تحت اسم "سريراج" وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

ويعتبر "ماراثون الكلاب" الأول من نوعه في تايلاند الذي يظهر مدى وفاء الكلاب للأنسان عن طريق عمل خيري يفيد البشر.

ومن المقرر بناء مستشفي سريراغ من عائدات السباق ،حيث دفع كل مشارك نحو 30 دولارا في صورة رسوم تسجيل له وللكلب في السباق الذي بلغ طوله نحو 1.7 كيلومتر.

وأشارت احدي منظمي السباق "بمبيتشا أوتساجيت" إلى أن هذا السباق يتيح للكلاب فرصة أن تتبادل الأدوار مع الإنسان "وتساعد البشر" الذين عادة ما يتولون رعايتها ،وأنهم يتمنون تنظيم المزيد منها في تايلاند بعد ذلك.

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